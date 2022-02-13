США открыты диалогу с КНДР без предварительных условий - Блинкен

Соединенные Штаты открыты для диалога с КНДР без предварительных условий и не вынашивают в отношении нее враждебных намерений.

С таким заверением выступил в субботу на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи) госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу подчеркнуть: у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы остаемся открытыми для диалога без предварительных условий, если Пхеньян выберет этот путь", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.