США открыты диалогу с КНДР без предварительных условий - Блинкен
Соединенные Штаты открыты для диалога с КНДР без предварительных условий и не вынашивают в отношении нее враждебных намерений.
С таким заверением выступил в субботу на пресс-конференции в Гонолулу (штат Гавайи) госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Хочу подчеркнуть: у нас нет враждебных намерений в отношении КНДР. Мы остаемся открытыми для диалога без предварительных условий, если Пхеньян выберет этот путь", - сказал глава внешнеполитического ведомства США.
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