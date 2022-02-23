Стороны развивают прогресс на переговорах по иранской сделке - Белый дом

Стороны развивают прогресс, достигнутый на переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, США верят в возможность достижения договоренности.

Об этом сообщила на регулярном брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"За последнюю неделю или около того был достигнут значительный прогресс, и этот прогресс продолжается. Ничего не согласовано, пока не согласовано все. <...> Если Иран продемонстрирует серьезность, по нашему мнению, мы можем и должны достичь взаимопонимания и возвращения к полному соблюдению СВПД", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности заключения соглашения на этой неделе.