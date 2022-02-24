США направят истребители на усиление НАТО в Европе

Министерство обороны США приняло решение направить истребители пятого поколения F-35 для усиления восточного фланга НАТО, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В Пентагоне также отметили, что в регион направят ударные вертолеты АН-64. В американском ведомстве отметили, что данное перемещение дополнительных сил является ротационным.

Ранее сообщалось, что США направят в страны Балтии 800 военнослужащих из Италии в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО.