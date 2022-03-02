США закрывают воздушное пространство для авиакомпаний РФ
Власти США закрывают воздушное пространство страны для российских самолетов.
Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил американский президент Джо Байден, выступая во вторник вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".
"Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов", - сказал он.
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