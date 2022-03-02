В Google Play заблокировали в Европе приложения, связанные с RT и Sputnik

Компания Google удалила из электронных магазинов Google Play на территории Европы приложения телеканала Russia Today (RT) и агентства Sputnik. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Компания заблокировала мобильные приложения, связанные с RT и Sputnik, в своем электронном магазине после того, как ранее Google удалила российские государственные СМИ из своих новостных функций.

Ранее Apple заявила об остановке реализации своих товаров и ограничении сервисов на территории России. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России.