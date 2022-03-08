Пентагон подтвердил переброску в Европу на временной основе еще 500 военных США

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился направить в Европу еще 500 американских военнослужащих, они будут размещены там на временной основе. Информацию об этом подтвердил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы объявить, что на выходных министр Остин распорядился направить из Соединенных Штатов дополнительно около 500 военных США в места размещения в Европе, чтобы увеличить силы США, которые уже находятся на этом театре [военных действий]", - заявил он.

"Эти меры, как и все, о которых мы говорили в последние недели, не являются постоянными, это временные меры", - пояснил представитель Пентагона.