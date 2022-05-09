Lockheed Martin планирует удвоить выпуск ракет Javelin

Американская корпорация Lockheed Martin намерена вдвое увеличить количество производимых противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет в воскресном интервью телеканалу CBS, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прямо сейчас наши [производственные] мощности составляют 2 100 ракет Javelin в год. Мы пытаемся довести это число до 4 000 в год, и потребуется несколько месяцев, может быть, даже пара лет, чтобы достигнуть этого, потому что мы должны также заставить запуститься нашу цепочку поставок", - сообщил Тайклет, отвечая на вопрос, как скоро корпорация сумеет нарастить выпуск продукции. Он добавил, что как только это будет сделано, компания сможет удвоить производство "Джавелинов" за "разумное количество времени".

Тайклет дополнительно отметил, что технические возможности для наращивания выпуска существуют, поскольку у Lockheed Martin уже есть действующая производственная линия. Ее показали президенту США Джо Байдену во время его недавнего визита на завод корпорации в Алабаме.

Гендиректор Lockheed Martin подчеркнул, что в дальнейшем ожидает роста спроса на Javelin и Stinger (переносные зенитные ракетные комплексы - прим. ТАСС), со стороны США и их союзников, а также, вероятно, стран Азиатско-Тихоокеанского региона.