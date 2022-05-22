Блинкен намекнул, что нынешние власти США уже не наладят отношения с руководством России

Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в субботу перед выпускниками Джорджтаунского университета, намекнул на то, что нынешние власти Соединенных Штатов не планируют налаживать отношения с руководством России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Да, у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала [певица] Тейлор Свифт. Но мой аппарат не позволил мне принести сюда мою гитару, чтобы посвятить [песню Тейлор Свифт] We Are Never Ever Getting Back Together ["Мы никогда больше не будем вместе"] президенту [РФ Владимиру] Путину", - пошутил глава Госдепа. "Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко", - продолжил госсекретарь.