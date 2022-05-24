Airbus получит $1,5 млрд за техобслуживание почти 500 военных вертолетов армии США

Airbus подписал контракт на материально-техническую поддержку и поставку запасных частей, материалов и инженерной поддержки для всего парка вертолетов армии США UH-72A и UH-72B Lakota из 482 единиц. Об этом сообщает официальный сайт концерна, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Контракт включает техническое обслуживание в течение пяти лет вертолетов Lakota на 67 базах в США и за рубежом, включая базы Национальной гвардии в 43 штатах США. Общая сумма сделки составила более $1,5 млрд, что делает контракт самым крупным в мире соглашением на поддержку вертолетов Airbus.

Руководитель проекта по обслуживанию вертолетов армии США полковник Кэлвин Лейн заявил, что контракт подчеркивает доверие американских военный к возможностям европейских вертолетов и выразил уверенность, что поддержка UH-72 будет продолжена и после истечения пятилетнего контракта.

Airbus отмечает, что UH-72B производится на заводе Airbus в Колумбусе, штат Миссисипи, а логистикой занимается завод в Далласе, штат Техас. Примерно 40% работников этих заводов являются ветеранами вооруженных сил США.

При этом платформа Lakota остается самым дешевым двухмоторным вертолетом на рынке, утверждает Airbus.

Армия США использует модели UH-72A и UH-72B для выполнения различных задач, включая борьбу с наркотиками и миссии на юго-западной границе для Национальной гвардии армии.

В прошлом году флот UH-72 Lakota превысил отметку в 1 млн летных часов.