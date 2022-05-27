США не будут увеличивать воинский контингент в Швеции и Финляндии при их вступлении в НАТО

Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, Соединенные Штаты не будут увеличивать численность своих сухопутных войск в этих странах, заявил американский генерал Кристофер Каволи в сенате США, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Каволи был выдвинут президентом США кандидатом на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. На слушаниях по его кандидатуре в сенатском Комитете по вооруженным силам Каволи пояснил, что повышенное военное внимание, вероятно, будет по-прежнему уделяться Восточной Европе.

"Центр тяжести для сил НАТО сместился на восток. В зависимости от исхода конфликта нам, возможно, придется придерживаться этого в течение некоторого времени", - цитирует генерала, который в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке, агентство АР.

Каволи отметил, что у США уже есть прочные военные связи с Финляндией и Швецией, и что проведение военных учений, других мероприятий по линии военного сотрудничества, вероятно, будет увеличено.