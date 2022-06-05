Во Флориде сильнейшие дожди остановили дорожное движение в Майами

Дороги в Майами затопило из-за сильнейшего дождя, обрушившегося на штат Флорида, сообщает Trend со ссылкой на Газету.ru.

«Дорожные условия сейчас крайне опасны. Оставайтесь дома, не ходите и не ездите по затопленным дорогам. Не пытайтесь поднять застрявшие автомобили, поскольку наводнение мешает вам видеть такие опасности, как электрические провода, трещины и так далее», — указано в обращении городских властей.

Сообщается, что на некоторых улицах вода залила дороги до такого уровня, что пришлось эвакуировать автомобили с запертыми внутри людьми.