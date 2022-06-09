Байден уведомил Конгресс об участии американских войск в операциях в других странах

Президент США Джо Байден направил в среду в Конгресс очередное ежегодное уведомление об участии американских военнослужащих в различных операциях по всему миру. Главу администрации Соединенных Штатов обязывает делать это Закон о военных полномочиях от 1973 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В документе, распространенном пресс-службой Белого дома, в частности, отмечается: "С учетом того, что в последние месяцы была дополнительно осуществлена переброска 17 тыс. военных США для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии, примерно 90 тыс. военных США размещены в странах НАТО в Европе".

Как сообщил Байден, 561 военнослужащий США включен в состав Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии, которая насчитывает около 4 тыс. человек.

В уведомлении констатируется, что "в Афганистане нет военных США". Вместе с тем, по словам Байдена, американская сторона располагает средствами для "реагирования на угрозы для США и их интересов, если они возникнут в Афганистане".

Байден не уточняет, сколько американских военнослужащих находится в Сирии и Ираке. Они, по словам американского лидера, нацелены на сотрудничество с "местными партнерами" в борьбе с террористическими группировками. Военные США, по словам Байдена, участвуют в борьбе с террористами в Йемене.

В уведомлении также указан целый ряд других стран, где находятся американские военнослужащие.