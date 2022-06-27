Большинство американцев считают, что ситуация в стране развивается в негативную сторону - опрос

Подавляющее большинство американцев (81%) на фоне решения Верховного суда США отменить федеральные гарантии прав на аборты считают, что ситуация в стране в целом развивается в негативную сторону. Противоположной точки зрения придерживаются только 19% респондентов, свидетельствуют результаты опроса, обнародованного в воскресенье телеканалом CBS, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, почти половина (47%) считает, что дела в Соединенных Штатах обстоят "очень плохо". Еще 34% полагают, что ситуация развивается "относительно плохо". Что дела идут "относительно хорошо", считают 16% принявших участие в опросе. Только 3% убеждены, что все идет "очень хорошо".

Опрос был проведен 24-25 июня среди 1 591 взрослого респондента. Погрешность составила 3%. В предыдущем подобном опросе, который проводился 22-24 июня среди 2 265 взрослых жителей страны с погрешностью 2,6%, число тех, кто считал, что в целом дела в стране идут хорошо, было выше (22%). Противоположной точки зрения придерживались только 75%. Еще 3% тогда не определились со своей позицией.

Телеканал объясняет нынешнее изменение общественного мнения решением Верховного суда об отмене федеральных гарантий прав на аборты, которое вызвало возмущение среди значительного числа сторонников Демократической партии США. "Тот факт, что демократы особенно не одобряют это решение, привел к тому, что они стали более критически относиться к тому, как идут дела в стране в более широком смысле. А это, в свою очередь, привело к еще большему снижению этого показателя. Сегодня только 19% американцев считают, что дела в стране идут хорошо", - указывает CBS.

Мнения разделились

По стране, как свидетельствует опрос, против решения суда выступили 59% опрошенных, 41% поддержал его. При этом среди женщин процент тех, кто не одобряет постановление судебной инстанции, выше - 67%. Только 33% женщин выступили в его поддержку.

Мнения при этом сильно разделились по партийным линиям. Только 17% демократов поддерживают решение суда, тогда как 83% выступают против. Среди республиканцев картина противоположная: 78% - за, а 22% - против.

24 июня Верховный суд США отменил вынесенное почти 50 лет назад постановление, согласно которому федеральные власти страны гарантируют права, касающиеся абортов. Данное решение означает, что вырабатывать соответствующие нормы теперь придется на уровне отдельных американских штатов. В некоторых из них, где у власти находятся республиканцы, ранее пытались значительно ужесточить законы об абортах. Против этого традиционно выступают демократы.

Президент страны Джо Байден осудил решение Верховного суда и призвал членов Конгресса США принять федеральный закон, гарантирующий женщинам право на аборты.