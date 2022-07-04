Шесть человек погибли в результате стрельбы на параде в пригороде Чикаго

По меньшей мере шесть человек погибли, 24 ранены в результате стрельбы в понедельник на параде в честь Дня независимости США в городе Хайленд-Парк - северном пригороде Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила администрация города на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телеканал WGNTV со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что стрелявший располагался на крыше одного из домов близ места проведения парада, он находится на свободе и, предположительно, одет в камуфляжную одежду.

Движение на месте происшествия полностью перекрыто, там находятся экстренные службы и полиция. Местным жителям предписано оставаться дома и не пытаться попасть в центр города.

Ранее газета Chicago Sun-Times сообщала, что очевидцы слышали порядка 20 выстрелов вскоре после начала парада.