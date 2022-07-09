Bloomberg: заводы США начинают страдать из-за цен на энергоносители

Американская промышленность вынуждена отказаться от высоких затрат на электроэнергию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, в первую очередь от роста цен на энергоносители пострадали промышленные заводы Европы по производству стали и химической продукции.

В агентстве подчеркнули, что на данный момент стремительно растущие цены на энергоносители, в том числе на природный газ и нефть, начинают ударять и по промышленному сектору США.

В авторитетном агентстве уточнили, что относительно недавно второй по величине алюминиевый завод США был вынужден сократить порядка 600 сотрудников из-за огромных счетов на электроэнергию.