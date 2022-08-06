Пентагон утверждает, что КНР увеличивает ядерный арсенал в 3-4 раза

Китай находится в процессе увеличения своего ядерного арсенала в 3-4 раза. С таким утверждением выступил в пятницу на брифинге заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай находится в процессе наращивания ядерного арсенала очень быстрыми темпами - в три или даже в четыре раза", - сказал он.

Кол отметил, что американская администрация ранее слышала заявления КНР о намерении обсуждать вопросы стратегической стабильности, но в Вашингтоне "не видят действительной готовности Пекина к такой работе".

Американский чиновник при этом подчеркнул, что его страна не хотела бы сползания к конфликту с КНР. "Одна из хороших вещей, которые мы видели в ситуации вокруг Тайваня, - не было ядерных угроз со стороны Китая", - отметил он.