Конгрессмены США боятся, что РФ и Китай получат важные данные от бывших афганских военных

Вашингтон не смог эвакуировать из Афганистана сотни военнослужащих этой страны, подготовленных американской стороной, в связи с чем они могут начать сотрудничать с другими государствами, в том числе с Россией, Ираном или Китаем, и раскрыть важные сведения. Об этом говорится в докладе, подготовленном республиканцами в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в документе, выдержки из которого опубликованы в воскресенье рядом СМИ, в том числе агентством Reuters и интернет-порталом Axios, в Афганистане остаются сотни подготовленных американскими инструкторами бойцов спецподразделений и других бывших сотрудников служб безопасности. Они, как полагают республиканцы, "могут быть завербованы или принуждены к работе на какие-либо страны из числа противников США, которые поддерживают присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран". Как подчеркивают законодатели, для США есть "серьезный риск в сфере национальной безопасности", поскольку указанные афганцы "знают тактику, техники и методы военных, а также разведывательного сообщества США". "Это особенно актуально в свете сообщений о том, что некоторые бывшие афганские военнослужащие сбежали в Иран", - отмечается в докладе.

Республиканцы также подвергли критике демократическую администрацию президента США Джо Байдена за то, что она приняла окончательные решения, касающиеся эвакуации из Кабула, лишь за несколько часов до того, как город перешел под контроль радикального движения "Талибан".

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила журналистам Axios, что в докладе республиканцев имеются неточности и заведомо ложные утверждения. По ее словам, при подготовке документа законодатели продемонстрировали избирательный и предвзятый подход. По сведениям портала, Белый дом намерен распространить документы, в которых будут приводиться аргументы в пользу того, что принятые Байденом решения относительно Афганистана были верными.

Как отмечает вашингтонская газета The Hill, доклад, вероятно, будет опубликован в течение недели. По сведениям издания, республиканцы также намерены добиваться того, чтобы бывшие и действующие сотрудники администрации США ответили на вопросы, касающиеся вывода американских сил из Афганистана. Республиканцы, в частности, намерены направить ряду лиц соответствующие судебные повестки.