Трамп призвал ФБР вернуть изъятые из его резиденции документы

Бывший президент США, республиканец Дональд Трамп призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) немедленно вернуть документы, изъятые этой спецслужбой во время обыска в его резиденции Мар-а-Лаго. Соответствующую запись Трамп разместил в воскресенье в своей социальной сети Truth Social, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Только что стало известно, что ФБР во время своего теперь уже знаменитого рейда забрало коробки с материалами типа "адвокат-клиент" (касаются конфиденциального сотрудничества адвоката и клиента), а также материалами "исполнительной власти" (право президента США и других представителей исполнительной власти удерживать определенные конфиденциальные связи от судов и законодательной власти), которые они не должны были забирать, - сказал экс-президент. - Я прошу немедленно вернуть эти документы туда, где их взяли".

В понедельник сотрудники ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго. Представители спецслужбы сосредоточились на офисе республиканца и в помещениях, где проживает экс-президент, когда останавливается во Флориде. Как утверждал сын бывшего президента Эрик Трамп, ФБР не нашло ничего компрометирующего, изъяв лишь некоторые вещи членов семьи и фотографии. В четверг генеральный прокурор, министр юстиции Меррик Гарленд заявил, что принял решение о проведении обыска в поместье экс-главы вашингтонской администрации. При этом он отказался перечислить основания для такой меры. Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что в ходе операции сотрудники ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов.

Согласно сделанному в пятницу достоянием гласности ордеру, обыск проводился в рамках расследования по статьям о незаконном использовании оборонной информации, хищении и уничтожении документов. Прилагающийся к ордеру список изъятых предметов содержит, в частности, пункты "Различные совершенно секретные документы", "Секретные документы", "Конфиденциальные документы", "Документы с грифом Classified/TS/SCI" (также различные степени секретности в американском делопроизводстве).