Lucid Motors представила самый мощный седан в мире

Американская компания Lucid Motors представила новую версию своего седана Air под названием Sapphire. Конструкторы называют его первым в мире люксовым суперспортивным электроседаном и самым мощным седаном в мире, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Силовая установка Air Sapphire выдает 1200 л.с. Она состоит из трех электромоторов — два на задней оси и один на передней. Заявлено, что время разгона с места до 60 миль в час (96,6 км/ч) занимает менее 2 секунд, а до 100 миль в час (161 км/ч) — менее 4 секунд. Классическую дистанцию для гонок по прямой на четверть мили электрокар может преодолеть менее, чем за 9 секунд.

Одной из технических особенностей модели стала возможность передачи крутящего момента на задние колеса в противоположных направлениях, чтобы обеспечить устойчивость в поворотах или на прямых. В крутых поворотах система способна применять рекуперативное торможение на внутреннем колесе, одновременно подавая больше тяги на внешнее — за счет этого улучшается маневренность седана.

Также автопроизводитель оснастил Air Sapphire карбон-керамическими тормозами, аэродинамическим пакетом, новыми спортивными сиденьями и настроенной под гоночную трассу подвеской.

Серийное производство новой версии седана Lucid Air запланировано на начало 2023 года. Автомобиль обойдется минимум в $249 тыс.