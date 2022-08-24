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Байден позвонит Зеленскому 25 августа

США Материалы 24 августа 2022 21:16 (UTC +04:00)
Байден позвонит Зеленскому 25 августа

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Президент США Джо Байден позвонит в четверг украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы рассказать ему о ходе оказания Вашингтоном военной помощи Киеву. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Завтра президент [США Джо Байден] позвонит президенту Зеленскому и сообщит ему последние данные относительно помощи Соединенных Штатов в сфере безопасности", - сказал он.

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