Финдиректор Bed Bath & Beyond покончил с собой

Финансовый директор крупной американской сети розничных магазинов по продаже товаров для дома Bed Bath & Beyond Густаво Арнал покончил жизнь самоубийством в Нью-Йорке. Об этом в воскресенье сообщила газета New York Post со ссылкой на данные полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как установила полиция, 52-летний Арнал, занимавший также должность исполнительного вице-президента, покончил с собой в районе Трайбека на Манхэттене. Он работал в компании с 2020 года. 16 августа Арнал продал принадлежавшие ему 42 тыс. акций фирмы за $1 млн.

По данным издания, "корпорация сталкивалась в последнее время с финансовыми проблемами". На прошлой неделе Bed Bath & Beyond объявила, что закроет 150 магазинов и уволит сотрудников из-за убытков. Как передает агентство Reuters, группа держателей ценных бумаг 23 августа предъявила коллективный иск Bed Bath & Beyond, Арналу и крупнейшему акционеру Райану Коэну. Арнала обвиняли в том, что он вводил инвесторов в заблуждение, искусственно завышая стоимость акций компании.

Bed Bath & Beyond, основанная в 1971 году, имеет сеть магазинов в США, Канаде и Мексике, входит в рейтинги влиятельных журналов Fortune и Forbes.