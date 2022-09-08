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Байден распорядился приспустить флаги США в связи со смертью Елизаветы II

США Материалы 8 сентября 2022 23:55 (UTC +04:00)
Байден распорядился приспустить флаги США в связи со смертью Елизаветы II

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Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить американские государственные флаги в связи со смертью Елизаветы II. Об этом говорится в прокламации американского лидера, обнародованной в четверг пресс-службой Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в этом документе, флаги над Белым домом и другими государственными учреждениями США, а также американскими дипломатическими миссиями и военными базами за рубежом будут оставаться приспущенными "до заката солнца в день погребения" Елизаветы II.

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