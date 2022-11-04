Рекордное количество латиноамериканцев проголосует на промежуточных выборах в Аризоне

ФИНИКС /Trend/ - По оценкам Национальной ассоциации избранных и назначенных должностных лиц латиноамериканцев, 644 600 избирателей-латиноамериканцев примут участие в промежуточных выборах в Аризоне в этом году, что является рекордным показателем.

Как сообщает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказала директор и профессор Школы трансграничных исследований Аризонского государственного университета Ирасема Коронадо в ходе брифинга по промежуточным выборам для международных журналистов в Финиксе (США).

Она отметила, что в Аризоне 1,3 миллиона избирателей-латиноамериканцев, в то время как в целом по США этот показатель составляет 34,5 миллиона.

Около 25 процентов избирателей в Аризоне составляют латиноамериканцы, добавила Коронадо.

«53 процента латиноамериканцев в Аризоне склоняются в сторону демократов, 28 процентов - республиканцев, 18 процентов не определились. Средний возраст латиноамериканского избирателя в Аризоне — 39 лет (по США — 48 лет). Около 73 процентов латиноамериканских избирателей не хотели бы, чтобы Трамп оставался национальной политической фигурой. Латиноамериканцы-республиканцы относятся к Трампу более благосклонно, чем демократы», — сказала она.

Что касается основных вопросов для латиноамериканцев, Коронадо отметила, что для 80 процентов из них экономика является основным фактором, 71 процент считает, что здравоохранение является приоритетной сферой, далее по важности следуют такие вопросы, как образование (70 процентов), преступления с применением насилия (70 процентов), политика в отношении оружия (66 процентов), выбор/аборт (57 процентов), иммиграция (54 процента) и изменение климата (54 процента).