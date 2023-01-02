Байден может в феврале объявить о решении вновь баллотироваться в президенты США

Президент США Джо Байден может в середине февраля объявить о своем окончательном решении относительно участия в президентской гонке в 2024 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, передает Trend со ссылкой на "Газету.ru".

Отмечается, что официальное заявление может быть сделано перед ежегодным посланием главы государства «О положении страны», с которым президент выступает перед Палатой представителей и сенатом конгресса США.

Однако, как сообщили источники, 80-летний Байден пока не принял решение, баллотироваться ему вновь или нет.

Во время отпуска на острове Санта-Крус (Американские Виргинские острова) американский лидер обсуждает этот вопрос со своей семьей, друзьями и небольшой группой политических союзников, рассказали собеседники издания.

При этом супруга Байдена Джилл одобряет его участие в выборах, однако некоторые из членов семьи обеспокоены из-за его немолодого возраста. Некоторые представители Демократической партии также выражают обеспокоенность в связи с возрастом Байдена, отметили в Politico.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что администрация президента США начала подготовку к проведению его предвыборной кампании. В частности, советники Байдена выбирают место для его предвыборного штаба. Среди возможных вариантов — Филадельфия и родной город президента — Уилмингтон в штате Делавэр.