США надеются получить от Украины титан для аэрокосмической и оборонной промышленности

США рассчитывают получить от Украины титан, необходимый для разработки собственных военных технологий, сообщает Newsweek, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В настоящее время в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, разработке и использованию огромных запасов ключевого металла в Украине, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий Запада", - говорится в статье.

Издание напоминает, что Украина является одной из семи стран, производящих титановую губку - основу титана. Китай и Россия также входят в эту группу.

При этом отмечается, что США больше не хранят титановую губку в своих запасах национальной обороны, а последний американский производитель титановой губки закрылся в 2020 году.