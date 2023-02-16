Пентагон выбрал двух новых подрядчиков для производства боеприпасов калибра 155 мм

Американские компании General Dynamics - Ordnance & Tactical Systems и American Ordnance LLC получили от Пентагона новый контракт на производство артиллерийских снарядов калибра 155 мм на общую сумму свыше $993 млн. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что для каждой конкретной партии боеприпасов в рамках контракта производитель будет выбран среди двух этих компаний на конкурентной основе. Ориентировочная дата завершения контракта - 14 февраля 2028 года.

24 января газета The New York Times сообщила, что Пентагон поставил задачу за 2 года более чем в 6 раз увеличить производство снарядов калибра 155 мм, которые являются основным типом боеприпасов, поставляемых Украине.

В публикации отмечалось, что до февраля 2022 года в США ежемесячно выпускалось 14,4 тыс. таких снарядов, в том же году Пентагон решил увеличить данный показатель. В январе текущего года целевые показатели производства боеприпасов калибра 155 мм выросли уже до 90 тыс. в месяц. Для выполнения задачи необходимо модернизировать имеющиеся производственные мощности и привлечь новых поставщиков. Газета пояснила, что планируемая мобилизация на этом направлении станет самой масштабной за последние 40 лет.