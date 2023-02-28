В Apple могут возникнуть проблемы с поставками iPhone из-за пожара на заводе

Apple может столкнуться с проблемами в поставках смартфонов iPhone из-за пожара на заводе компании Foxlink в Индии, производящей зарядные кабели для гаджетов. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Foxlink является ключевым для Apple поставщиком в южноазиатском государстве и вряд ли возобновит полноценную работу в ближайшие два месяца. Как отмечает агентство, могут возникнуть сбои в цепочках поставок смартфонов, которые произведены в Индии и поставляются за рубеж.

Возникший в понедельник пожар привел к обрушению части здания предприятия Foxlink в индийском штате Андхра-Прадеш. Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Основанная в 1976 году Apple производит смартфоны iPhone, планшеты iPad, компьютеры iMac, ноутбуки MacBook и другую высокотехнологичную технику.