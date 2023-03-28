В США с начала года в ходе нападений с оружием погибли почти 10 тыс. человек

Уже 131 случай массовой стрельбы произошел в США с начала этого года. Об этом во вторник сообщила исследовательская организация Gun Violence Archive на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, за первые три месяца 2023 года почти 10 тыс. американцев погибли от применения огнестрельного оружия, среди них 401 ребенок.

27 марта трое детей и трое взрослых погибли в результате стрельбы, произошедшей в частной христианской школе в Нэшвилле (штат Теннесси). По данным полицейского департамента Нэшвилла, стрельбу в школе устроила 28-летняя женщина.

По данным Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек. Более 37,9 тыс. человек в прошлом году получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. детей погибли.