Сенат Конгресса США одобрил отмену резолюции, позволяющей применять военную силу в Ираке

Сенат Конгресса США утвердил в среду отмену одобренных законодателями в 1991 и 2002 годах резолюций, позволяющих применять военную силу в Персидском заливе и Ираке. Трансляцию заседания вели американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За отмену разрешений проголосовали 66 сенаторов, против высказались 30 законодателей. Теперь голосование по данной инициативе должно пройти в Палате представителей Конгресса. Спикер нижней палаты законодательного органа Кевин Маккарти (республиканец от штата Калифорния) ранее заявлял о поддержке данного проекта.

Его соавторы, среди которых сенатор Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния), считают, что Ирак в настоящее время является стратегическим союзником США на Ближнем Востоке, а отмена резолюций посылает сигнал поддержки этой стране. По мнению Кейна, Конгресс "поторопился" с началом войны в Ираке, в 2002 году резолюция рассматривалась всего три дня перед тем, как ее утвердил Сенат. Инициативу о ее отмене обсуждали в марте две недели. "Мы уделили значительно больше времени вопросу о прекращении войны, чем было уделено важному вопросу о том, следует ли начинать войну, - подчеркнул сенатор. - Это урок, который мы все должны усвоить". Как отмечают законодатели, отмена резолюции направлена и на то, чтобы подтвердить право Конгресса выносить окончательное решение об участии США в военных конфликтах.

Белый дом ранее сообщил, что американский президент Джо Байден подпишет инициативу, если ее примут обе палаты Конгресса, указав, что ВС Соединенных Штатов на данный момент не опираются ни на одну из этих двух резолюций.