Трампа арестовали - CNN

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован.

Об этом сообщает телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Арест продлится до выдвижения ему обвинений. В течение получаса Трамп, как ожидается, сможет свободно покинуть суд.

В американском процессуальном праве арест является обязательной частью выдвижения обвинений в результате решения большого жюри. Арест не означает помещения под стражу. Обвиняемый остается под арестом только на время выдвижения обвинений.

Трамп ранее был освобожден практически от всех дополнительных процедур, подразумеваемых при аресте. На него не будут надеты наручники, его не будут фотографировать для материалов дела, а отпечатки пальцев взяли заранее.