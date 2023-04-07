Госсекретарь США выразил уверенность в том, что Швеция вступит в НАТО к июлю

Администрация Соединенных Штатов уверена, что Швеция станет членом Организации Североатлантического договора (НАТО) к саммиту стран-участниц альянса, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Euronews. Стенограмму интервью опубликовал в четверг Госдепартамент, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Госсекретаря спросили, считают ли США, что Швеция в ближайшее время присоединится к НАТО. "Я убежден, что это скоро произойдет. Ожидаю, что к саммиту НАТО, который состоится в июле в Вильнюсе, Швеция присоединится к Финляндии в качестве двух новых членов НАТО", - отметил он.

Блинкен напомнил, что Турция и Венгрия пока не ратифицировали соглашение о вступлении Швеции в альянс. "У Турции есть законные интересы, и она напрямую и успешно работала и с Финляндией, и со Швецией, пытаясь решить некоторые из этих проблем. Думаю, вы видели, что успех этого процесса проявился во вступлении Финляндии в НАТО. Я в полной мере ожидаю, что то же самое произойдет и со Швецией в ближайшие недели и месяцы, в любом случае, я бы предположил, что к саммиту в Вильнюсе", - подчеркнул Блинкен.

По его словам, администрация США считает, что вопрос приобретения Анкарой у Вашингтона истребителей F-16 не связан со вступлением Швеции в НАТО. "Для нас это совершенно отдельный вопрос. Мы поддерживаем Турцию в получении модернизированной программы F-16, включающей новые F-16 и модернизацию существующих F-16. Это для администрации [президента США Джо] Байдена не зависит от процесса вступления [Швеции] в НАТО или, если на то пошло, от любого другого вопроса", - заключил госсекретарь.