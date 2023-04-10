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В МВФ заявили, что мировая экономика характеризуется неопределенностью

США Материалы 10 апреля 2023 17:31 (UTC +04:00)
В МВФ заявили, что мировая экономика характеризуется неопределенностью

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Мировая экономика характеризуется высокой неопределенностью, восстановление остается труднодостижимым, фрагментация углубляется. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая в понедельник в Вашингтоне вместе с президентом Всемирного банка (ВБ) Дэвидом Мэлпасом. Это мероприятие открыло весеннюю сессию руководящих органов МВФ и ВБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрались во времена высокой неопределенности. Восстановление [экономики], на которое мы так рассчитываем, сильное восстановление по-прежнему несколько труднодостижимо", - отметила Георгиева.

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