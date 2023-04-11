В США с начала года произошло 146 случаев массовой стрельбы

Как минимум 146 случаев массовой стрельбы произошло в США с начала этого года. Об этом во вторник сообщила исследовательская организация Gun Violence Archive на своем сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, за первые 4 месяца 2023 года почти 5 тыс. человек стали жертвами насилия с применением огнестрельного оружия, около 9 тыс. человек получили ранения.

В понедельник четыре человека погибли во время стрельбы в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) в отделении банка Old National, которую устроил 23-летний сотрудник этого финучреждения Коннор Стерджен. Сотрудники правоохранительных органов заявляют, что Стерджен был вооружен винтовкой AR-15.

Согласно информации Gun Violence Archive, инциденты со стрельбой в США в 2022 году унесли жизни более 43,6 тыс. человек. Более 37,9 тыс. человек в прошлом году получили ранения, в том числе 4,4 тыс. детей. Свыше 1,6 тыс. детей погибли.

Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.