Байден пообещал "очень скоро" сообщить об участии в президентских выборах 2024 года

Президент США Джо Байден заявил, что "очень скоро" даст знать о намерении участвовать в президентской гонке в 2024 году, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я уже говорил вам, что планирую участвовать. Я очень скоро дам вам об этом знать", - приводит пресс-служба Белого дома слова президента, произнесенные им в общении с журналистами. В случае переизбрания Байден начнет свой второй срок на посту американского лидера в возрасте 82 лет.

Как ранее сообщала газета The Washington Post, представители Демократической партии относятся к такой перспективе без особого воодушевления. Они поддерживают Байдена, поскольку видят в этом шанс не допустить переизбрания президентом республиканца Дональда Трампа или прихода к власти подобного ему политика.

Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп заявил в ноябре 2022 года о вступлении в борьбу за высший государственный пост. По сведениям газеты, The New York Times, Байден может заявить о намерении участвовать в президентской гонке 25 апреля, опубликовав видеообращение.