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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд

США Материалы 27 апреля 2023 03:51 (UTC +04:00)
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Норвегии вертолетов на $1 млрд

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Госдепартамент США разрешил возможную продажу Норвегии вертолетов MH-60R и других систем примерно на $1 млрд. Об этом сообщило в среду Агентство по сотрудничеству в области безопасности американского министерства обороны, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в заявлении агентства, американское внешнеполитическое ведомство одобрило потенцтиальную продажу "властям Норвегии многоцелевых вертолетов MH-60R и связанного с этим оборудования примерно на $1 млрд". По данным Вашингтона, представители королевства ранее запросили разрешение на приобретение у США шести таких вертолетов, а также различного оборудования и запчастей к ним.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о данном решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

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