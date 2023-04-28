В США два вагона сошедшего с рельс грузового поезда упали в Миссисипи

Два вагона упали в реку Миссисипи в результате схода с рельсов грузового поезда в штате Висконсин. Об этом в четверг сообщил телеканал CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Грузовой поезд перевозил опасные вещества, однако их не было в упавших в реку вагонах, сообщил специалист по управлению чрезвычайными ситуациями округа Крофорд, где произошел инцидент.

"Нам сообщили, что в самом поезде были опасные материалы, но, как полагают, в настоящее время это не должно вызывать беспокойства у общественности или служб реагирования, поскольку эти вагоны были изолированы", - приводит его слова телеканал.

Председатель Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди сообщила CNN, что агентство пока не проверило, перевозились ли в поезде опасные вещества.