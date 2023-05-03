NYT: Трамп не будет участвовать в первых дебатах с республиканцами

Бывший президент США Дональд Трамп, возможно, пропустит несколько первых дебатов с другими кандидатами от Республиканской партии в борьбе за участие в следующих президентских выборах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru", сообщает New York Times.

Трамп, который, является ведущим кандидатом в президенты от республиканцев, по мнению газеты, не захочет делиться своим высоким рейтингом с соперниками по партии. Трамп считает, что его преимущество перед другими кандидатами слишком велико, а участие в дебатах может лишь «вдохнуть жизнь» в избирательные кампании его оппонентов.

Так, по данным соцопросов, Трамп на 30 пунктов опережает своего основного соперника, губернатора Флориды Рона Десантиса. Преимущество же Трампа перед другими кандидатами-республиканцами еще больше.

Дебаты республиканцев должны пройти в августе этого года в городе Милуоки. Газета отмечает, что до тех пор ситуация может существенно измениться. После того, как Десантис официально объявит о своем выдвижении, Трамп, вполне вероятно, захочет участвовать в дебатах. Кроме того, указывает New York Times, Трампу, когда его будут жестко критиковать его соперники-республиканцы, будет трудно удержаться от того, чтобы дать им публичный отпор.