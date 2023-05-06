Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с госсекретарем США ситуацию в Судане

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ситуацию в Судане, в том числе предстоящие переговоры между представителями армии и сил быстрого реагирования (спецназа), которые, как ожидается, пройдут в субботу в Джидде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ходе телефонного разговора министры обсудили последние события в Республике Судан, подчеркнув необходимость прекращения боевых действий и насилия, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, опубликованном в пятницу на странице ведомства в Twitter. - Стороны рассмотрели развитие саудовско-американской инициативы, в рамках которой участникам конфликта была предоставлена площадка для переговоров в городе Джидда".

По мнению министерства, посредничество США и Саудовской Аравии позволит "подготовить почву для диалога, который необходим для снижения напряженности в регионе, а также обеспечения безопасности и стабильности в Судане".

В пятницу телеканалы Asharq Al-Awsat и Al Arabiya сообщили со ссылкой на источники, что представители армии Судана и сил быстрого реагирования направились в Джидду для участия в переговорах, начало которых запланировано на 6 мая. Как отмечает Asharq Al-Awsat, в состав армейской делегации входят трое военных, в том числе генерал-майор Абу Бакр Фагири, а также бывший постпред Судана при ООН Омар Сиддик. По данным телеканала Al Arabiya, делегация сил быстрого реагирования состоит из трех офицеров, имена которых не называются.