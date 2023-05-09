Йеллен предупредила о риске экономического хаоса в стране

Президенту США Джо Байдену придется принимать меры, если конгресс на поднимет потолок госдолга, заявила министр финансов Джанет Йеллен в разговоре с телеканалом CNBC, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

«Если конгресс не поднимет потолок госдолга, президент будет обязан предпринять <�…> решения относительно того, что делать с имеющимися у нас ресурсами», — сказала она.

Она указала, что Байден может воспользоваться 14-й поправкой к Конституции, позволяющей избежать дефолта в обход позиции законодательного органа, но это может привести к кризису в стране.

Йеллен считает, что если конгресс не поднимет планку, то «хороших вариантов просто не останется».

«У нас не будет денег для выполнения всех наших обязательств <...> последует финансовый и экономический хаос», — добавила министр.

На прошлой неделе спикер Палаты Представителей Конгресса США Кевин Маккарти обвинил президента Байдена в нежелании заниматься вопросами госдолга США.