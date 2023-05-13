В интернет попали личные данные свыше 230 тыс. госслужащих США

Личные данные 237 тыс. сотрудников государственных учреждений Соединенных Штатов попали в интернет в результате утечки данных в Министерстве транспорта страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо ведомства, направленное в Конгресс США.

В нем говорится, что нарушение безопасности данных затронуло системы обработки льгот TRANServe, которые, в частности, компенсируют госслужащим часть расходов на проезд. Неизвестно, были ли данные использованы в преступных целях.

Начато расследование инцидента, а доступ к системе TRANServe заморожен до тех пор, пока безопасность не будет восстановлена, говорится в сообщении.

Ведомство заявило в комментарии агентству Reuters, что утечка не затронула никаких систем безопасности на самом транспорте, но не сообщило, кто может быть ответственен за взлом.