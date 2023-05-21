Байден объявил о дополнительной военной помощи для Украины

Президент США Джо Байден 21 мая на полях саммита "Большой семерки" в Японии провел встречу с Президентом Украины Володимиром Зеленским. Американский лидер объявил о предоставлении Киеву нового пакета военной помощи, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

В пресс-службе Министерства обороны США сообщили, что это уже 38 передача военного оборудования из запасов Минобороны для Украины с августа 2021 года.

Всего Украина получит средства на сумму до 375 миллионов долларов.

Отмечается, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в области безопасности.