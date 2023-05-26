Власти США выплатили рекордную сумму в $279 млн информатору по делу Ericsson

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission, SEC) выплатила рекордное вознаграждение информатору по делу о даче взяток представителями шведской телекоммуникационной компании Ericsson. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, выплаченное вознаграждение стало самым крупным за всю историю существования комиссии. Предыдущая рекордная сумма составляла $114 млн и была выплачена в 2020 году. Имя информатора по делу Ericsson не разглашается. Издание отмечает, что заявление на получение выплаты подали еще два осведомителя, однако им было отказано.

Согласно правилам SEC, информатор может получить вознаграждение на сумму от 10% до 30% от полученной комиссией суммы в результате выплаты штрафов нарушителями, при условии, что размер выплаченных штрафов превышает $1 млн.

В 2019 году Ericsson заключила соглашение с Минюстом США для расследования случаев нарушения закона о коррупции за рубежом США. В период с 2000 по 2016 год в деятельности компании были выявлены факты использования сторонних агентов и консультантов для дачи взяток государственным чиновникам, а также управления нелегальными денежными фондами в Джибути, Китае, Вьетнаме, Индонезии и Кувейте. Эти агенты нанимались на основе фиктивных контрактов и получали оплату по фальшивым счетам, что не учитывалось должным образом в бухгалтерской отчетности. За это компания выплатила штраф в размере более $520 млн и согласилась на ведение независимого контроля за соблюдением законодательства в течение трех лет.

В марте Минюст объявил, что Ericsson не выполнила обязательств по урегулированию, и обязал компанию выплатить еще один штраф в размере более $206 млн.