Белый дом и республиканцы достигли принципиальной договоренности по госдолгу

БАКУ /Trend/ - Представители президента США Джо Байдена и республиканские конгрессмены достигли важной договоренности в субботу относительно повышения потолка государственного долга и сокращения бюджетных расходов, связанных с предотвращением дефолта по федеральным обязательствам, передает Trend со ссылкой на портал Punchbowl News.

Источники портала сообщили, что "республиканцы из Палаты представителей достигли принципиального соглашения с Белым домом относительно долгового потолка".

Ранее министр финансов Джанет Йеллен уведомила Конгресс о том, что Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом 5 июня, а не 1 июня, как ожидалось ранее. Чтобы предотвратить такой исход, Байден и республиканские лидеры в Конгрессе согласились регулярно проводить консультации. Ожидается, что Палата представителей Конгресса проголосует по вопросу о повышении потолка государственного долга уже во вторник, 30 мая.