Госсекретарь США и глава МИД Саудовской Аравии обсудили сотрудничество между странами

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провели переговоры в Эр-Рияде, сообщили саудовские СМИ, передает Trend.

В ходе встречи министры обсудили различные аспекты стратегического партнерства и пути укрепления сотрудничества между двумя странами в различных сферах. Сообщение также указывает, что они затронули региональные и международные вопросы.

Ранее на этой неделе Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию с целью урегулирования разногласий по различным вопросам, включая цены на нефть и отношения Саудовской Аравии с Ираном и Израилем. Его визит продлится до 8 июня.