Врач заявил, что здоровье Байдена позволяет ему исполнять обязанности президента

БАКУ /Trend/ - Здоровье Джо Байдена в полной мере позволяет ему исполнять обязанности президента США. Об этом говорится в опубликованном в среду пресс-службой Белого дома заключении лечащего врача президента Кевина О'Коннора по итогам регулярного медицинского осмотра американского лидера, передает Trend.

"Президент Байден является здоровым, активным и крепким 81-летним мужчиной, который по-прежнему в состоянии исполнять свои обязанности президента, в том числе главы исполнительной ветви власти, главы государства и верховного главнокомандующего", - отмечается в тексте.

О'Коннор также подтверждает отсутствие недомоганий у Байдена в ходе осмотра и утверждает, что медицинское обследование не выявило никаких новых причин для обеспокоенности. Он убежден в том, что президент по-прежнему способен выполнять свои обязанности и полностью осуществлять свои полномочия без каких-либо ограничений.