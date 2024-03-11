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Избирательный штаб Байдена получил $10 млн в течение cуток

США Материалы 11 марта 2024 00:44 (UTC +04:00)
Избирательный штаб Байдена получил $10 млн в течение cуток

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Избирательный штаб действующего президента США Джо Байдена получил рекордные 10 миллионов долларов пожертвований от сторонников за 24 часа, говорится в документе, опубликованном избирательным штабом президента, передает Trend.

Согласно информации, пожертвования были получены после того, как американский лидер выступил с ежегодным посланием Конгрессу "О положении страны" в четверг вечером.

Отмечается, что это крупнейший сбор средств за сутки с начала предвыборной кампании главы государства.

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