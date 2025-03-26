Марко Рубио и Пашинян обсудили мирный процесс на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - Госсекретарь Марко Рубио и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили мирный процесс на Южном Кавказе, передает Trend со ссылкой на Государственный департамент США.

Как сообщается, госсекретарь приветствовал согласование текста проекта мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и подчеркнул важность прочного мира для разрыва порочного круга региональных конфликтов, обеспечения безопасности и процветания в Южном Кавказе.

«Госсекретарь и премьер-министр согласились, что эскалация в любом виде в Южном Кавказе недопустима», - говорится в сообщении.

Напомним, что 13 марта в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"В то же время мы еще раз обращаем внимание на долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана, согласно которой главным условием подписания переговорного текста является внесение поправок в конституцию Армении с целью устранения посягательств на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом мы подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и недееспособной Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации между двумя странами", - говорилось в сообщении МИД.