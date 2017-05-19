Экс-главу аппарата минсвязи Азербайджана могут осудить на 14 лет

БАКУ /Trend/ - В Бакинском суде по тяжким преступлениям в пятницу состоялось очередное заседание по уголовному делу бывших высокопоставленных сотрудников министерства связи и высоких технологий Азербайджана, арестованных по обвинению в присвоении и злоупотреблении должностными полномочиями.

В рамках уголовного дела обвинения выдвинуты в отношении бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова, бывшего генерального директора ООО "Азтелеком" Магомеда Мамедова, бывшего руководителя Производственного объединения (ПО) "Бакинская телефонная связь" Бейтуллы Гусейнова, главбуха ПО "Бакинская телефонная связь" Анара Мустафаева, бывшего гендиректора ООО AzİnTelekom Джалила Джафарова, бывшего гендиректора ООО "Азерпочт" Гамбара Бейбалаева, бывшего главного бухгалтера ООО "Оптическая связь, строительство и монтаж" ("Optik Rabitə Tikinti və Quraşdırma"), Сахраба Гумбатова, директора двух ООО (3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti и Rabitə Mülki Tikinti) Эмина Мамедова, директора ООО Bakı Rabitə Təmir Tikinti и Təmir Təchizat Servis Байрама Велиева, начальника управления "Оптические устройства" Намазали Мамедова и главбуха ООО "Азтелеком" Огтая Рустамова.

На заседании, прошедшем под председательством Афгана Гаджиева, завершилось судебное следствие по уголовному делу. Гособвинитель потребовал назначить Видади Зейналову наказание в виде 14 лет лишения свободы, Бейтулле Гусейнову – 15 лет лишения свободы, Анару Мустафаеву – 8 лет лишения свободы, Гамбару Бейбалаеву – 10 лет лишения свободы, Эмину Мамедову и Намазали Мамедову – 12 лет лишения свободы. К другим обвиняемым – Магомеду Мамедову, Джалилу Джафарову, Сахрабу Гумбатову, Байраму Велиеву и Огтаю Рустамову гособвинитель потребовал применить статью 70 УК (условное осуждение)

Также прокурор отметил, что принадлежащее обвиняемым имущество, на которое наложен арест, должно быть направлено на возмещение нанесенного государству ущерба.

Очередное заседание суда назначено на 24 мая.

В результате проверок, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре в министерстве связи и высоких технологий, были задержаны гендиректор ООО "Азтелеком" Магомед Мамедов, бывший руководитель ПО "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов, бывший главбух ПО Анар Мустафаев, бывший гендиректор ООО AzİnTelekom Джалил Джафаров, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев, бывший главбух ООО "Оптическая связь, строительство и монтаж" Сахраб Гумбатов, директор двух ООО (3 nömrəli Rabitə Təmir Tikinti и Rabitə Mülki Tikinti) Эмин Мамедов, бывший начальник Низаминского телефонного узла ПО "Бакинская телефонная связь" Фатулла Сеидов и главбух этого узла Рашад Мамедов, бывший директор двух ООО - Bakı Rabitə Təmir Tikinti və Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев и бывший главбух ООО "Азтелеком" Огтай Рустамов.

Позднее решением суда в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

Одиннадцать бывших сотрудников министерства связи и высоких технологий обвиняются в присвоении 40 миллионов манатов.

Согласно обвинительному акту, главный бухгалтер ПО "Бакинская телефонная связь" Анар Мустафаев обвиняется в присвоении 567 тысяч манатов, бывший директор ООО Rabitə Mülki Tikinti Эмин Мамедов - 7 700 тысяч манатов, бывший главный бухгалтер ООО "Азтелеком" Огтай Рустамов - 250 тысяч манатов, бывший главный бухгалтер ООО Optik Rabitə, Tikinti və Quraşdırma Сахраб Гумбетов - 600 тысяч манатов, бывший гендиректор ООО "Азерпочт" Гамбар Бейбалаев - двух миллионов манатов, бывший гендиректор ООО "Азтелеком" Джалил Джафаров - 1,5 миллиона манатов, директор ООО Təmir Təchizat Servis Байрам Велиев - 204 тысяч манатов, бывший руководитель аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналов - восьми миллионов манатов, бывший руководитель производственного объединения "Бакинская телефонная связь" Бейтулла Гусейнов - 10 миллионов манатов, а начальник управления "Оптические устройства" МСВТ Намазали Мамедов - в присвоении четырех миллионов манатов.

Видади Зейналов, Бейтулла Гусейнов, Анар Мустафаев, Магомед Мамедов, Огтай Рустамов, Эмин Мамедов, Сахраб Гумбатов, Гамбар Бейбалаев обвиняются по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 29, 179.3.1 (попытка присвоения или растраты, предпринятые организованной группировкой), 29, 179.3.2 (попытка присвоения или растраты, предпринятые в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностной подлог). Джалил Джафаров - по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), а Байрам Велиев - по статьям 179.3.1 (присвоение или растрата, совершенные организованной группировкой), 179.3.2 (присвоение или растрата, совершенные в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 313 (должностной подлог), 213.2.2 (уклонение от налогов, совершенное в крупном размере) УК АР.

(Автор: Самир Али. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)