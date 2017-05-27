Президент Ильхам Алиев: Успешное проведение в Азербайджане наисложнейших операций, проводимых авторитетными кардиоцентрами мира, вызывает чувство гордости

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление участниками V Международного конгресса «Бакинские дни сердца», приуроченного к 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

На открытии конгресса письмо зачитала заведующая отделом по вопросам гуманитарной политики Администрации Президента Азербайджана Фатма Абдуллазаде.

В письме говорится: «Уважаемые участники конгресса! Искренне приветствую Вас - кардиологов и ученых, приехавших в Баку из различных стран, и желаю каждому из вас успехов в благородной деятельности во имя здоровья людей.

То, что организация Международного конгресса «Бакинские дни сердца» приобрела традиционный характер, показывает, что он завоевал авторитет в сфере развития кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии. Участие около 400 кардиологов, ученых и хирургов, представляющих различные престижные медицинские учреждения мира, в том числе - Кливлендскую клинику США, Немецкий кардиологический центр в Берлине, медицинские учреждения Турции, России, Швейцарии, Австрии и других стран в работе Конгресса, посвященного памяти общенационального лидера Азербайджанского народа Гейдара Алиева, достойно одобрения.

Хорошо известно, что кардиологические болезни являются наиболее распространенными заболеваниями, с которыми в настоящее время чаще всего сталкиваются люди. Вызывает чувство гордости то, что благодаря работе кардиологов нового поколения, в нашей стране также успешно осуществляются наисложнейшие операции, проводимые в авторитетных кардиологических центрах мира.

Верю, что ваши совместные усилия, направленные на решение актуальных проблем кардиологии с достаточным и взаимным использованием международного опыта, дадут прекрасный результат.

Отрадно, что сегодняшнее состояние здравоохранения Азербайджана создает благоприятные условия для применения самых последних достижений в кардиологии - одной из стремительно развивающихся сфер медицины, обеспечивая лечение сердечных заболеваний современными терапевтическими и хирургическими методами.

Реализуемые в нашей стране различные мероприятия, в частности, систематическая диспансеризация населения, пропаганда здорового образа жизни, развитие спорта и физической культуры служат профилактике кардиологических заболеваний.

Организация нынешнего Конгресса вслед за успешно завершившимися IV Играми исламской солидарности весьма символично, с точки зрения связи спорта и медицины. Престижные мероприятия международного уровня, регулярно организуемые в последние годы в Азербайджане, предоставляют возможность гостям, прибывшим из разных стран мира, ознакомиться с Баку, ставшего одним из самых красивых городов мира, а также оценить блестящие результаты, которых добился наш народ в культуре, науке и экономике.

Уверен, что и вы вернетесь на Родину с приятными впечатлениями, полученными о нашем народе и нашем городе. Надеюсь, что этот Конгресс, обладающий высоким научным и научно-практическим значением, в еще большей мере расширит сотрудничество азербайджанских специалистов со своими зарубежными коллегами, и внесет заметный вклад в развитие медицинской науки», - говорится в обращении главы государства к участникам V Международного конгресса «Бакинские дни сердца»,

(Автор: Ильхама Исабалаева.Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)