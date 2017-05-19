Баку 2017: Азербайджан завоевал на Исламиаде еще одно "серебро"

БАКУ /Trend/ - На IV Играх исламской солидарности продолжаются соревнования по настольному теннису.

В финале одиночных соревнований по настольному теннису среди женщин представительница Азербайджана Жинг Нинг в пятницу уступила спортсменке из Турции Мелек Ху, пополнив тем самым копилку медалей сборной Азербайджана еще одним «серебром».

IV Игры исламской солидарности, открытие которых состоялось 12 мая, проходят в столице Азербайджана с 8 по 22 мая на 16 спортивных объектах по 21 виду спорта - 18 олимпийским и 3 неолимпийским.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)